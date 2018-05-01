محافظ المنيا يطالب الشباب بتبني ثقافة العمل بالقطاع الخاص

طالب عصام البديوي محافظ المنيا، الشباب، بضرورة تغيير فكره بالعزوف عن العمل بالقطاع الخاص والاتجاه للحصول على الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص بنطاق دائرة المحافظة، لافتا إلى أهمية دور وسائل الإعلام المختلفة لتشجيع وتوعية الشباب لتطوير أفكارهم وتشجيعهم على المشاركة في الحصول على الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ لبحث استعدادات مديرية الشباب والرياضة، لتنظيم ملتقى للتوظيف 7 مايو المقبل، بحضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة.

وأكد المحافظ، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، على أهمية التواصل مع الشباب في مختلف المراكز والمدن والقرى وعقد ملتقيات لتشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص ونشر ثقافة العمل الحر والاستفادة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والممولة برنامج «مشروعك» بالمحافظة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، والاستفادة من القروض الممنوحة لإقامة مشروعات خاصة للشباب لتوفير حياة كريمة لهم ولتحسين مستوى معيشتهم.

ومن جانبه، قال دكتور أحمد عبدالوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، إن الملتقى سيعقد بالصالة المغطاة بالإستاد الرياضي، بمشاركة 25 شركة ومصنعا؛ لإتاحة فرص عمل للشباب والفتيات من مختلف الأعمار والمؤهلات بالقطاع الخاص.

وتشمل فرص العمل المتاحة قطاع الصناعات الهندسية وقطاع الصناعات الغذائية، والتأمين، والتسويق، وقطاع الخدمات الأمنية، والحراسة، وقطاع الصناعات النسيجية.