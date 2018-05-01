مقتل جندي أمريكي في أفغانستان

أعلنت القوات الأمريكية في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، مقتل جندي أمريكي في شرق البلاد أمس الإثنين، في حادث قتل، وأُصيب خلاله أيضا العديد من أفراد قوات الأمن الأفغانية.

وأفاد بيان القوات الأمريكية، بأن جنديا آخر أُصيب في الحادث، ويتلقى العلاج في قاعدة باجرام، أكبر قاعدة جوية أمريكية في أفغانستان.

ولم تتوافر معلومات حول عدد الجنود الأفغان الذين قُتلوا وأُصيبوا، ولم تعلق وزارة الدفاع الأفغانية على الحادث.

ولم يذكر البيان هوية الجندي أو اسم الإقليم الذي وقع فيه الحادث.

وقدم قائد القوات الأمريكية ومهمة الدعم الحازم التابعة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في أفغانستان، الجنرال جون نيكولسون، تعازيه لأسر ضحايا الهجوم، قائلا: «شجاعتهم في المعركة وبسالة شركائهم الأفغان الذين قاتلوا بجانبهم، سوف تبقى في قلوبنا وتاريخنا».

ويُذكر أنه على الرغم من أن المهمة القتالية للناتو في أفغانستان انتهت عام 2014، ما زالت وحدات مكافحة الإرهاب الأمريكية تقاتل مسلحي تنظيم «داعش» وحركة «طالبان» هناك.

ويشار إلى أن القوات الأمريكية والأفغانية كثفت من هجماتها والغارات الجوية التي تستهدف مخابئ تنظيم «داعش» في إقليم نانجارهار بشرق أفغانستان منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن استراتيجية أمريكية جديدة لأفغانستان في أكتوبر الماضي.