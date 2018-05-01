موجيريني: إيران امتثلت بشكل كامل لالتزاماتها في الاتفاق النووي

قالت الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، إن إيران "امتثلت بشكل كامل" لالتزاماتها التي يقتضيها الاتفاق النووي المبرم معها.



وأضافت أن الاتفاق النووي "ليس قائما على افتراضات تتعلق بحسن النية أو الثقة، ولكنه قائم على التزامات راسخة وآليات تحقق ومراقبة صارمة للغاية".



وتابعت أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية نشرت عشرة تقارير تقر فيها بامتثال إيران الكامل لالتزاماتها".



تصريحات موجيريني جاءت بعد ساعات من كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الاثنين عما وصفه بـ"دليل قاطع" عن "وجود مشروع سري يجرى في إيران لتطوير سلاح نووي"، وقال إن "إيران كذبت على المجتمع الدولي".



وبعدها، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ما كشفه نتنياهو يبعث بالرسالة المناسبة، ويظهر أن الاتفاق النووي الإيراني "وضع غير مقبول".



يشار إلى أن الرئيس الأمريكي ينتقد الاتفاق النووي وهدد بالانسحاب منه، مالم يتم ادخال تعديلات عليه.



وترفض إيران من جانبها إجراء مفاوضات جديدة بشأن الاتفاق النووي، وهددت بتسريع تخصيب اليورانيوم، من بين إجراءات أخرى، ردا على تهديد ترامب بالانسحاب من الاتفاق.