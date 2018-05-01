رئيس الوزراء يتابع مع المحافظين استعدادات شهر رمضان

اطمئن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خلال الاتصال الذي أجراه مع المحافظين اليوم، علي اتمام استعدادات المحافظات لاستقبال شهر رمضان، والإجراءات الخاصة بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك على مستوى المراكز والقرى.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ذلك جاء خلال زيارة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لغرفة العمليات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، حيث أجري اتصالات بعدد من المحافظين عبر شبكة الفيديو كونفرانس للتعرف على الموقف والمستجدات بالمحافظات.

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء شدد على أهمية توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة، فيما أشار المحافظين من جانبهم إلى أنه يتم حاليا إقامة معارض "أهلاً رمضان"، على مستوى محافظتهم إضافة إلى التنسيق والتعاون مع عدد من الجهات المعنية لزيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة بما يلبي احتياجات المواطنين.