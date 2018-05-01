تعزيزات أمنية بمنطقة «أبو الغيط» في القليوبية بعد استشهاد أمين شرطة على يد تجار مخدرات

عززت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من تواجدها بمداخل ومخارج منطقة أبو الغيط بالقناطر، والطرق الرئيسية بها، حيث فرضت القوات كردونا أمنيا حول المنطقة وكثفت من انتشار الأكمنة المتحركة من ناحية الطريق الدائري بباسوس بمدخل القاهرة والقناطر؛ لضبط المتهم بإطلاق الرصاص على القوات أثناء مطاردة مجموعة من تجار المخدرات، واستشهاد أمين الشرطة خطاب حسيني محمد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، إنه تم التسنيق مع الأجهزة المعنية لتمشيط المنطقة وتضييق الخناق على الجناة وضبطهم، مضيفا أنه سيتم إقامة جنازة عسكرية للشهيد، عقب الانتهاء من كافة الإجراءات وتصاريح دفن الجثمان.

وأكد مدير الأمن استمرار الحملات الأمنية اليومية على كافة البؤر الإجرامية ومراكز المحافظة؛ لضبط العناصر الخارجة عن القانون، مضيفا أن المديرية تشن يوميا حملة يشارك فيها جميع القطاعات الأمنية؛ لفرض حالة من السيطرة الأمنية الكاملة بالشارع.

وكان أمين شرطة من قوة مباحث مركز القناطر الخيرية، قد استشهد في تبادل لإطلاق النار بين قوة شرطية ومجموعة من المسجلين خطر أثناء القبض عليهم فأُصيب المجني عليه بطلق ناري واستشهد على إثره.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا بالحادث، وانتقل اللواء محمد الألفي، مدير إدارة البحث الجنائي وقوات الأمن، وتبين أنه أثناء توجه قوة من مركز شرطة القناطر الخيرية للقبض على مجموعة مسجلين خطر بمنطقة أبو الغيط دائرة المركز، حدث تبادل لإطلاق النار بين القوة والمتهمين فأصيب أمين الشرطة خطاب حسيني محمد، واستشهد في الحال.