تزايد الاعتداءات الجنسية فى الجيش الأمريكى بنسبة 10%

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أمس، أن أكثر من 6700 موظفة فى وزراة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ادعت أنها تم الاعتداء عليها جنسيا خلال عام 2017، وهو أعلى رقم منذ أن بدأ الجيش الأمريكى بتسجيل تلك الوقائع عام 2006.

وتظهر البيانات التى أصدرها البنتاجون أن الجيش والقوات البحرية والجوية شهدوا زيادة بنسبة 10% فى التقارير الخاصة بحالات الاعتداء الجنسى عن العام السابق، وتعتبر تلك النسبة هى الزيادة السنوية الأكبر منذ عام 2014، بينما وصلت الزيادة بين قوات مشاة البحرية (المارينز) 15%.

وتشير البيانات إلى أن ثلثى تلك الادعاءات تم اتخاذ اجراءات تأديبية بحق مرتكبيها، بينما 38% لم تجر محاسبتهم بحجة قلة الأدلة، أو أن الضحايا رفضن حضور الجلسات بحق المعتدين، أو لأسباب أخرى.

وأوضحت الصحيفة أن هناك نحو 700 شكوى بشأن التحرش الجنسى تم تسجيلها فى الجيش الأمريكى خلال عام 2017، وأن 90% من تلك التقارير جاءت من جنود مسجلين.

وأشارت إلى أن مسئولى البنتاجون سعوا إلى تصوير هذه الزيادة باعتبارها تعكس زيادة عدد الجنود، والموظفين المدنيين فى صفوف الجيش، الذين يثقون بالقادة والنظام القضائى العسكرى بما يكفى للإبلاغ عن تلك الاعتداءات.

يذكر أنه فى مارس 2017، تم اتهام مجموعة من جنود المارينز السابقين والحاليين بتداول صور غير لائقة لزميلاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما دفع إلى فتح تحقيق بهذا الشأن، وتم معاقبة عدد منهم وإطلاق حملة لتوعية القوات بشأن التحرش والاعتداء الجنسى.

ونوهت الصحيفة إلى أنه على الرغم من الجهود الرامية إلى التخلص من كل المجموعات المنتشرة على شبكة الانترنت التى تشبه مجموعة المارينز تلك، إلا أن مجموعات أخرى ما زالت تظهر.