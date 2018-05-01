ميناء الإسكندرية يرفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العاصفة الترابية

قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، رضا الغندور، إن إدارة الحركة رفعت درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة الطقس السيء نتيجة العاصفة الترابية، مساء الاثنين.



وأضاف الغندور، في بيان صحفي، أنه تم تزويد مركز العمليات وإدارة الأزمة بعدد من المختصين من الميناء المدربين على التعامل مع إدارة الأزمة، إضافة إلى طاقم عمل المركز ليكون جاهزا على مدار الساعة لتلقي أي إشارة استغاثة من راديو الميناء أو السفن والتعامل الفوري معها من خلال سيناريوهات تم وضعها مسبقًا لمثل هذه الظروف.



وأوضح الغندور أن مركز العمليات على اتصال دائم مع غرف عمليات المحافظة، ووزارة النقل، وقطاع النقل البحري، والجهات المعنية الأخرى، مؤكدًا استمرار العمل بمينائي الإسكندرية والدخيلة بشكل طبيعي، وعند ارتفاع الموج أو زيادة سرعة الرياح أو تأثر درجة الرؤية عن المعدلات الطبيعية، سيتم اتخاذ قرار بغلق البوغاز للحفاظ على الأرواح والممتلكات.



ومن جانبه، قال رئيس هيئة الميناء اللواء بحري مدحت عطية، إن إدارتي "الحركة والخدمات البحرية" ووحدات "الإنقاذ، والإطفاء، واللنشات، والقاطرات البحرية" جاهزة للتعامل الفوري مع أي استغاثة، موجها بضرورة توخي الحذر أثناء دخول وخروج السفن والشاحنات، وكذلك تفريغ وشحن البضائع لضمان سير العمل بشكل آمن.