لاعب طائرة الأهلي يجري جراحة الغضروف

يجري عبد الحليم عبو، لاعب فريق الكرة الطائرة رجال بالأهلي، خلال الساعات القادمة عملية جراحية في غضروف الركبة.

وتعرض «عبو» للإصابة خلال مباريات الفريق الأخيرة بالموسم المنقضي.

ويتواجد اللاعب حاليا في مستشفى مصر الدولي، لإجراء العملية الجراحية التي تشمل عملية جراحية في الغضروف الداخلي، والغضروف الخارجي، إلى جانب عمل منظار استكشافي؛ للتأكد من عدم وجود مشاكل طبية تعيق عودته للتدريبات التأهيلية.

وكان «عبو» قد عانى من الإصابة في وقت سابق، ولجأ الى الحقن المسكنة لاستكمال مباريات الفريق في بطولة إفريقيا، والدوري وكأس مصر، لحاجة الفريق إلى جهوده.