آلاف المحتجين فى روسيا يطالبون بإنهاء حجب «تليجرام»

تظاهر آلاف المحتجين فى العاصمة الروسية موسكو، أمس، وقاموا بإطلاق طائرات ورقية مطالبين السلطات بإنهاء حجب تطبيق «تليجرام» للتراسل الفورى.

وررد المتظاهرون هتافات ضد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أثناء إطلاقهم الطائرات الورقية فى إشارة إلى شعار تطبيق تليجرام.

وقال أحد المحتجين لوكالة رويترز إن «نظام بوتين أعلن الحرب على الإنترنت وأعلن الحرب على المجتمع الحر.. لذا يتعين علينا أن نكون هنا لدعم تليجرام».

وبدأت روسيا فى حجب تليجرام فى 16 إبريل الماضى بعد رفضه الامتثال لحكم قضائى بمنح أجهزة أمن الدولة حق الاطلاع على الرسائل المشفرة لمستخدميه.

وقال جهاز الأمن الاتحادى الروسى: إنه بحاجة للاطلاع على بعض هذه الرسائل من أجل عمله الذى يشمل حماية البلاد من هجمات الإرهابيين.

وفى إطار حجب التطبيق قام جهاز الرقابة الحكومى على الاتصالات ووسائل الإعلام (روسكومنادزور) بوقف الدخول أيضا إلى مجموعة من مواقع الإنترنت الأخرى.