بالصور - شاب ياباني يبحث عن سر تألق صلاح في قريته

دفعه الفضول والنبهار بشخصية محمد صلاح للتعرف على سر تفوق نجم مصر واوربا محمد صلاح والمحترف في نادي ليفربول الانجليزي والحاصل مؤخرا على كائزة افضل لاعب في الدوري الانجليزي فزار قريته للبحث عن ضالته انه كونوسوكى ماتسوو، الشاب اليابانى الذي فوجئ به اهالي قرية نجريج مسقط رأس محمد صلاح بينهم حرصا منه على التعرف عن قرب عن مسقط رأس اللاعب والذى اصبح صانع السعادة للعالم كله.

وحرص الشاب اليابانى، كما يؤكد يوسف سلامة على التجول داخل أروقة القرية، برفقة مندوب من السفارة الياباينة، وتحدثا مع أهالي القرية عن كل ما يخص محمد صلاح وأسرار نشأته وكيف وصل إلى لقب الأفضل فى إنجلترا، وزيارة مركز شباب القرية، الذى يحمل اسم اللاعب، والقاعة التى يشاهد فيها اهالى القرية جميع احتفالات صلاح وكان اخرها احتفالية افضل لاعب فى الدورى الانجليزى.

واستقبل أهالى الوفد اليابانى واحسنوا ضيافتهم وقالوا كله من خير صلاح وساعد الاهالي الوفد كما يقول مشهور غالي ابن عم صلاح في الوصول لمنزل محمد صلاح والتقاط الصور التذكارية أمام المنزل ومع أقارب الفرعون المصري، وعبر الشاب اليابانى عن سعادته البالغة بوجوده بين أهالى الفرعون المصرى، الذى أصبح مصدر الهام للعالم كله بصفة عامة والشعب اليابابنى بصفة خاصة، مشيرا الى ان المواطنبن فى اليابان يتابعون جميع اخبار الفرعون المصرى، والكل يأخذوه قدوة فى التحدى والاصرار وصناعة المستحيل فى أقل عدد من السنوات.

وأكد الشاب اليابانى كما يقول محمد عبد الجواد صديق صلاح ان محمد صلاح، نجم عالمى موهوب رياضيا وأخلاقيا، ورغم تهاتف شعوب العالم عليه، لكنه متواضع ولم يصبه الغرور الذي يصيب غالبية نجوم العالم بعد شهرتهم، وانه علم من أهالى القرية ان الفرعون المصرى حرص على قضاء معظم أوقات اجازته السنوية فى القرية، والتواجد فى منزلهم بالقرية، والسير مع اصدقائه فى شوارع القرية.