محافظ شمال سيناء: إنشاء سدود للاستفادة من مياه السيول في الزراعة

قال اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، إن المحافظة انتهت من كافة الاستعدادات اللازمة، لمواجهة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، مشيرًا إلى تعرض المحافظة للسيول الغزيرة في السنوات الماضية.



وأشار «حرحور»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مع الإعلامي أحمد موسى، أمس الاثنين، إلى إعلان كافة الجهات المعنية بالمحافظة من قطاع الكهرباء والغاز والحماية المدنية حالة الطوارئ تحسبًا لحدوث سيول بالمحافظة، موضحًا أنه تم تطهير مجاري السيول والتخلص من أي عوائق، فضلًا عن إنشاء سدود تحويلية للاستفادة من مياه السيول في الزراعة.



وأوضح أن الحالة الجوية مستقرة بالمحافظة، رغم وجود رياح محملة بالأتربة ببعض المناطق، ووجود برق ورعد بمنطقة العريش صباح اليوم، معقبًا: «ربنا يجعل الأمطار خفيفة علينا، وإحنا جاهزين للاستفادة القصوى من الأمطار والسيول القادمة».



