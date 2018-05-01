الاحتلال الإسرائيلي يمنع خطيب المسجد الأقصى من السفر ويحتجزه لساعات

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خطيب المسجد الأقصى المبارك، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري أمر منع سفر لمدة شهر.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت صبري من منزله بحي الصوانة القريب من سور القدس التاريخي، وحولته للتحقيق لنحو ساعتين ثم أفرجت عنه.

من ناحية أخرى، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي موقفا للشاحنات في بلدة قلنديا شمال القدس المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال وما تسمى "وحدة الرقابة على البناء" داهمت موقفا للشاحنات في البلدة ، تقدر مساحته بـ 4 دونمات، يعود للمواطن أشرف إدريس، وهدمت سوره وجرفت أرضيته.

وكانت سلطات الاحتلال وزعت الأسبوع الماضي 15 إخطارا بالهدم واستدعاء لمواطنين من البلدة بحجة البناء دون ترخيص، ولمراجعة مخابراتها، وذلك في إطار الحملة المستمرة التي تستهدف البلدة، حيث هدمت سلطات الاحتلال العام الماضي 13 منزلا في قلنديا.