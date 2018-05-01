«أمهات مصر»: تعريب المدارس التجريبية يغضب أولياء الأمور ويقلل مستوى الطلاب

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض للتعليم، إن أولياء الأمور من البداية يرحبون بالنظام التعليمي الجديد الذي يطبق من مرحلة رياض الأطفال، وذلك بما يتماشى مع الشعار الذي يرفعه الاتحاد دائما «التطوير يبدأ من أول السلم».

وأضافت «عبير»، في تصريحات صحفية، أنه بعد المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه وزير التربية والتعليم تفاصيل هذا النظام تحول رأي أغلب أولياء الأمور من القبول إلى الرفض بنسبة 180 درجة في أجزاء كثيرة، خاصة فيما يتعلق بالمدارس الرسمية للغات «التجريبية سابقا»، موضحة أن الوزير أعلن عن تعريب المدارس الرسمية للغات في 2019، وتصبح مثل المدارس الحكومية حتى الصف السادس الابتدائي تكون الدراسة فيهم باللغة العربية، على أن يتم تدريس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية بداية من الصف الأول الإعدادي.

وأكدت أن الجزء الخاص بتعريب المدارس الرسمية لغات أثار غضب أولياء الأمور؛ لأنهم يدفعون في تلك المدارس مصروفات أكثر من مصروفات المدارس الحكومية، مستطردة: «أولياء الأمور شايفين أن كده هيساوي ما بين الحكومي والتجريبي، يبقي إية لزمة المصروفات اللي بيدفعوها في التجريبي، كما أن القرار سيضعف من مستوى الطلاب في اللغة الإنجليزية، وأية خدمات أخرى لن تعوض الطالب».

واستنكرت «أحمد»، استبعاد المدارس الخاصة والدولية من النظام المقترح الجديد، مؤكدة أن ذلك يعد نوعا من التميز والإخلال بالمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، متابعة: «طلاب المدارس الحكومية والتجريبية مش حقل تجارب، وأن النظام الجديد إما أن يطبق على جميع الطلاب خاص وحكومي، أو لا يطبق من الأساس».

وأوضحت أن وزير التعليم تعجل في تطبيق نظام جديد غير مكتمل وبدون خطة كاملة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مؤكدة أن أولياء الأمور ليسوا ضد التطوير ولكن لابد أن تكون هناك خطط مكتملة واضحة يقتنعوا بها.