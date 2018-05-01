قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة غير مسؤولة عن إعلان نقابة الفلاحين بتمليك وتقسيط من 5 لـ6 أفدنة للفلاحين.

وأضاف «عبد الدايم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أنه في حالة طرح أراض للبيع، سيتم نشر الخبر في وسائل الإعلام من خلال المتحدث الإعلامي للوزارة، موضحًا أن الوزارة غير مسؤولة عن التعاقدات التي تتم خارجها.

وتابع: «لا أعلم هل نقابة الفلاحين لها صلاحية توزيع الأراضي، وهتجيب الأراضي اللى هتتوزع على الفلاحين دي منين؟».

وكان محمد العقاري، نقيب عام الفلاحين، قد أعلن في بيان له اليوم الثلاثاء، أن النقابة ستقوم بطرح مساحات من الأراضي تتراوح بين 5 إلى 10 أفدنة بنظام الأقساط وبأسعار تتناسب مع جميع الفلاحين.