قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تفعيل غرفة الطوارئ بمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، استعدادًا لمواجهة موجة الأمطار المتوقعة، مشيرًا إلى توجيهه للمحافظين بالاستعداد لاستقبال موجة الأمطار.



وأضاف «إسماعيل»، في تصريحات للتليفزيون المصري، مساء الاثنين، أنه وجه المحافظين بالاستعداد من خلال تجهيز عربات كسح المياه والأجهزة الخاصة بذلك وإعداد فرق الطوارئ الخاصة بالكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي، وتمركز الوحدات بالمواقع، والتنسيق مع المحافظات المجاورة.



وأشار إلى اتصاله بالدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، لإعداد سيارات الإسعاف تحسبًا لأية حالات، مضيفًا أنه حتى هذه اللحظة لا توجد مشاكل وأن هناك أمطار خفيفة في بورسعيد ودمياط، بينما يجري تتبع السحب للتعامل مع أي طارئ.



وأوضح أن البنية الأسياسية في مصر بها مشاكل ويجري التعامل معها، متابعًا: «نحن راصدين لهذه المشاكل ونتعامل معها ونسعى لحلها في أقرب وقت، سواء في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والطرق وغيرها».



ونوه بضرورة وجود التمويل اللازم لحل هذه المشكلات، وهو ما تسعي الحكومة جاهدة لتدبيره، مشيرًا إلى رصد الحكومة استثمارات في البنية التحتية بـ100 مليار جنيه مقارنة بـ70 مليارًا العام الماضي، فضلًا عما تبذله الشركات القابضة في تدبير التمويل.



وذكر أن الوقت عامل مهم تسعى الحكومة لضغطه وحل المشكلات في بصورة سريعة بما لا يؤثر على جودة الأعمال، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوجه دائمًا بضغط البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات المختلفة.



