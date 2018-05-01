ندب هشام عبدالخالق للقيام بمهام المدير التنفيذي لإدارة مشروعات تطوير التعليم العالي

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبدالغفار، قرارًا وزاريًا بندب الدكتور هشام عبدالخالق السيد أستاذ هندسة وإدارة التشييد بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية؛ للقيام بمهام المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي.

يذكر أن هشام عبدالخالق شارك في العديد من المؤتمرات العلمية الدولية، وشارك في العديد من الأعمال الاستشارية المتخصصة، وعضو بالعديد من اللجان المتخصصة، منها: اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين للدورة الثانية عشر، ولجنة الكود المصري لإدارة المشروعات، ومشروع «أنظمة التأهيل والاعتماد المهني لمزاولة المهن الهندسية في الدول الإسلامية»، والمستشار الهندسي للجامعة المصرية اليابانية، وعضو لجنة الإنشاءات لمدينة البحوث العلمية، وشارك في أعمال التصميمات للعديد من المشروعات الإنشائية والمدنية بمصر والسعودية، فضلًا عن تخصصه في إعداد دراسات الهندسة القيمية، ومحكم بالمركز العربي للتحكيم.