قال طارق الرفاعي، المتحدث باسم مركز معلومات مجلس الوزراء، إن المركز فعل غرفة العمليات المركزية بتكليف من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في إطار العمل على الاستعداد لمواجهة مواجة الأمطار المتوقعة، منوهًا بأن الغرفة ستصدر بيان كل ساعتين بالموقف على الأرض.



وأضاف «الرفاعي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الاثنين، أن هناك تكليفات بتفعيل غرف العمليات بجميع المحافظات وإخطار المحافظين برفع حالة الاستعدادت للدرجة القصوى ومتابعة الموقف على أرض الواقع، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل السريع مع سقوط الأمطار والتأكد من جاهزية سيارات كسح المياه والمضخات وتجهيز فرق طوارئ من الجهات التي تتعامل مع هذه الظروف مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدينة والغاز، فضلًا عن مراجعة شبكة الصرف في المناطق المهددة.



وأشار إلى تنسيق المركز مع هيئة الأرصاد الجوية ومكتب التنبؤات بوزارة الموارد المائية والري، مضيفًا أنه تم تقسيم المحافظات إلى 3 أنواع وفقًا لشدة تعرضها للعاصفة الترابية والممطرة.



وأوضح أن هناك محافظات ستكون آثار العاصفة بها شديدة مثل البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء وقنا وأسيوط وسوهاج السويس، ومحافظات ذات خطورة متوسطة هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة وأسوان والأقصر وبني سويف والمنيا والغربية وكفر الشيخ، بينما باقي المحافظات أقل من المتوسط.



ولفت إلى تواجد «إسماعيل»، في غرفة العمليات المركزية مرتين يوم الاثنين، للاطمئنان على تواجد كافة الجهات الممثلة في الغرفة وهم 9 وزارات بالإضافة إلى هيئتي الأرصاد الجوية والإسعاف والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.



