حقائق وأرقام مثيرة بعد تأهل عصيب للريال على حساب البايرن

نحح نادي ريال مدريد في الصعود للمرة الثالثة على التوالي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تجاوزه عقبة بايرن ميونيخ في مباراة مثيرة ورائعة، جمعتهما ضمن إياب نصف النهائي علي ملعب "سانتياجو برنابيو"، انتهت بالتعادل (2-2)، ليتأهل الريال مستفيدا من فوزه ذهابا (2-1).

وشهدت المباراة عدة حقائق وأرقام أهمها:

- أصبح الفرنسي كريم بنزيمة يمتلك 55 هدفا في دوري أبطال أوروبا، وبالتالي أصبح خامس هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا خلف رونالدو120 هدف، وليونيل ميسي بـ100 هدف، وراؤل جونزاليس بـ74 هدف، وروود فان نيستلروي بـ56 هدف.

- بات بنزيمة أيضا رابع أفضل هداف في دوري أبطال أوروبا بنفس الفريق بـ43 هدف خلف رونالدو (105) وميسي (100 ) وراؤول (66)

- أصبح نادي ريال مدريد أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا بشكله الحالي الذي انطلق عام 1992 يصل إلى النهائي في 3 مناسبات متتالية منذ يوفنتوس في الفترة من 1996 إلى 1998.

- تخطى كريستيانو رونالدو تشافي هيرنانديز بـ151 مباراة حيث لعب اليوم مباراتة الـ152 في دوري الأبطال، كثاني أكثر لاعب مشاركة في دوري البطولة خلف إيكر كاسياس بـ167 مباراة.

- أصبح جيمس رودريجيز سابع لاعب يسجل مع وضد ريال مدريد بعد (ديفيد بيكهام- ألفارو موراتا- فان نيستلروي- فرناندو مورينتس- زامورانو - أريين رويبن)

- شارك جوشوا كيميتش في 7 أهداف في هذة البطولة كأكثر لاعب من البايرن مشاركة في الأهداف هذا الموسم ، حيث أحرز 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.