تعرف على تفاصيل قطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإيران

أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، إن المغرب سيقطع علاقاته مع إيران بسبب دعمها لجبهة البوليساريو الانفصالية.

وقال الوزير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لقد قرر المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران؛ وتم استدعاء السفير المغربي في طهران، وطلب من المبعوث الإيراني مغادرة الرباط".

وأضاف أن حليف إيران، حزب الله، يقدم الدعم اللوجستي والتدريب لجبهة بوليساريو لاستقلال الصحراء الغربية.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية في أقل من عشرة أعوام التي يقطع فيها المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إيران.

يذكر أن إيران أعلنت عن تعيين محمد تقي مؤيد كسفير لها بالمغرب، سنة 2014 بعد خمسة أعوام على قطع العلاقات بين البلدين، حيث أن تطبيع العلاقات بين البلدين بدأ منذ انتخاب الرئيس الإيراني، حسن روحاني.