قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر مهتمة بفتح آفاق الحوار مع كافة الأطراف ومراكز صنع القرار في العالم، موضحًا أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع وفد من المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي، صباح اليوم، جاء في هذا الإطار.

وأضاف «راضي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم، أن لقاء اليوم كان مهمًا للغاية باعتبار أن أعضاء المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي، لهم ثقلا كبيرا وخلفيات علمية وعسكرية وسياسية وقريبون من دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أنه تم التأكيد على أن حل القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، سيُهدئ من الأمور في المنطقة وستعم ثقافة التنمية والرخاء والسلام، وهو ما سيؤثر على الرأي العام في المنطقة بأسرها، متابعًا: «عند تأثر الرأي العام بثقافة السلام والتعاون وإنهاء الحروب التي تعاني منها المنطقة منذ عقود طويلة، سيستديم السلام لأن اقتناع الرأي العام يضمن المستقبل بغض النظر عن اختلاف الأنظمة».

وذكر أن مصر خطت خطوات كبيرة في هذا الاتجاه من خلال اتفاقية السلام ومكافحة الفكر المتطرف ونشر صحيح الدين، معقبًا أن فكرة «المتجارة بالدين»، لم تعد تلق قبولًا كما كان.

وأشار إلى ضرورة العمل على حل مشاكل المنطقة وفي القلب منها القضية الفلسطينية، التي يجب حلها وفق ثوابت حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود ما قبل يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مستطردًا: «هذا هو مفتاح الحل في المنطقة، وما سيضمن استدامة ثقافة السلام بغض النظر عن تغير الأنظمة».