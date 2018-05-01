تستعد الفنانة وسيدة الأعمال الأمريكية الشهيرة، باريس هيلتون، للزواج من خطيبها، الممثل الأمريكي، كريس زيلكا، في نوفمبر المقبل.

وكشفت مصادر في عائلة «باريس» لموقع «ديلي ميل دوت كوم»، أن الزفاف سيتم في نفس الكنيسة التي تزوج فيها والدا «هيلتون» قبل نحو 40 عاما.

ورغم تكتم «باريس»، 37 عاما، على تفاصيل حفل الزفاف، كشف مصدر في عائلة «هيلتون» أن «باريس» و«زيلكا» سيتزوجان في كنيسة «الراعي الصالح» الكاثوليكية التاريخية، ببيفرلي هيلز في كاليفورنيا، في 11 نوفمبر.

من ناحية أخرى، أفاد موقع «كونتاكت ميوزيك» الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير، اليوم الثلاثاء، بأن «باريس»، أكدت أن الحياة كانت «أكثر متعة» قبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعربت وريثة سلسلة فنادق هيلتون العالمية، عن سعادتها لأنها نشأت قبل عصر «تويتر» و«سناب شات» و«انستجرام»؛ لأنها تشعر بأن الناس يفتقدون حاليا الاستمتاع بحياتهم بسبب انشغالهم الدائم بهواتفهم.

وقالت «هيلتون»: «في الوقت الحالي أشعر أن الجميع منشغلون دائما بهواتفهم، إنهم إما يقومون بإرسال الرسائل أو التقاط الصور، لا يقضي أحد وقتا ممتعا كما اعتادوا، لذا فأنا سعيدة لأنني نشأت قبل ذلك العصر».

وكان «زيلكا»، 32 عاما، طلب الزواج من «هيلتون» أثناء قضاءهما عطلة العام الجديد في إسبن بولاية كولورادو، ثم أعلنا خطبتهما في مطلع العام الجاري.

وكان «زيلكا»، الذي شارك في أفلام سينمائية مثل «الرجل العنكبوت المدهش» و«90210»، و«هيلتون» التقيا قبل ثماني سنوات في حفل توزيع جوائز الأوسكار لكن قصة الحب نشأت بينهما قبل عامين فقط.