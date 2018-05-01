الخارجية الإيرانية: مسرحية «نتنياهو» الهزلية «تشبث عبثي لمفلس كذاب»

وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تطوير إيران لسلاح نووي بأنه "تشبث عبثي لمفلس كذاب".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية «إرنا» عن المتحدث بهرام قاسمي، القول اليوم الثلاثاء، إن: «حديث "نتنياهو" مسرحية هزلية عبارة عن تشبت عبثي لمفلس كذاب ومفضوح لم ولا يملك سلعة للعرض سوى بث الأكاذيب وممارسة الدجل».

وأضاف أنه: «على نتنياهو وكيانه الصهيوني القاتل للأطفال والمفضوح أن يكون قد توصل إلى إدراك مبدئي بأن شعوب العالم تحظى بالفهم والوعي».

كان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أكد أن ادعاءات «نتنياهو»، «كاذبة وهدفها خداع الشعوب وبعض الحكومات»، و«لا تلقى أية أهمية».

وكان «نتنياهو»، قد كشف مساء أمس، عما وصفه بـ«دليل قاطع» عن وجود مشروع سري يجرى في إيران لتطوير سلاح نووي، وهذا دليل يثبت أن إيران كذبت على المجتمع الدولي.

وقال «نتنياهو»: «في غضون أيام قليلة سوف يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرارا بشأن ماذا سوف يفعل حيال الاتفاق النووي، وأنا متأكد من أنه سوف يفعل الشيء الصحيح بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل وللسلام في العالم».

يُشار إلى أن «ترامب»، قد هدد بالانسحاب من الاتفاق النووي مالم يتم إدخال تعديلات عليه.