«القوى العاملة»: تعاون مع «العمل الدولية» لتدريب قيادات الانتخابات العمالية

عقد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أمس، اجتماعا في مكتبه بديوان عام الوزارة، بوفد منظمة العمل الدولية برئاسة بيتر فان غوي، مدير مكتب المنظمة بالقاهرة؛ لبحث عددا من الملفات المشتركة الخاصة بالبرامج التي تنفيذها المنظمة في مصر في مجالات العمل المختلفة؛ للوقوف على آخر تطوراتها، ومنها تشغيل الشباب وتفتيش العمل ومتابعة المستجدات فيها، وذلك في إطار الاحتفالات بعيد العمال.

وقال «سعفان»، إن المرحلة القادمة ستتطلب التعاون بين الوزارة والمنظمة في تدريب القيادات العمالية التي ستفرزها الانتخابات العمالية التي ستجري في منتصف مايو المقبل، والتي سيتراوح عددها 30 ألف قيادة نقابية، وذلك بدءاً من أول يوليو المقبل.

وأكد «سعفان»، في بيان صحفي اليوم، أهمية دعم المنظمة في هذا الأمر لتدريب وتأهيل القيادات على معايير العمل الدولية والتشريعات المنبثقة منها، للنهوض بالتنظيم النقابي المصري ليتعامل مع كل المنظمات النقابية العالمية، ويكون على دراية بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر.

وشدد الوزير على عمق العلاقات بين مصر والمنظمة الدولية، مؤكدا ضرورة استكمال برنامج تطوير منظومة التفتيش والذي بدأ منذ حوالي 4 سنوات، وأسفر عن العديد من الإنجازات أبرزها حوسبة 19 مكتب تفتيش عمل وسلامة وصحة مهنية في 11 محافظة.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حيث إنه من المقرر تدشينها في إطار احتفالات هذا العام باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال؛ والذي يحتفل به عالميا في 12 يونيو من كل عام.

ومن جانبه، أكد بيتر فان غوي، التزام المنظمة بدعم مصر في كافة المجالات المتعلقة بالعمل اللائق، لافتا إلى أنه بناء على طلب من الحكومة المصرية، تعمل المنظمة على تطوير برنامج من شأنه تقديم الدعم الفني في مجالات الحوار الاجتماعي والتفتيش والسلامة والصحة المهنية.