ألابا: قدمنا كل شيء أمام الريال

أعرب ديفيد ألابا، ظهير أيسر بايرن ميونخ الألماني، عن حزنه عقب الهزيمة أمام ريال مدريد وتوديع دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي جمعت بينهما في إياب نصف النهائي.

وقال ألابا في تصريحات لـ"سكاي سبورتس": "لا استطيع أن أشرح ما بداخلنا، شعرنا أننا قدمنا الكثير اليوم، لذلك نشعر بخيبة أمل كبيرة".

وأشار ظهير أيسر بايرن إلى: "أردنا الاستمرار في اللعب، بعد الأخطاء التي وقعنا بها، قمنا بعمل رائع، ولكن هذه كرة القدم، والأن علينا النظر إلى الأمام".

وكان بايرن تلقى الهزيمة في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، وتعادل في الإياب بنتيجة 2-2، ليفوز الريال بمجموع المبارتين 4-2.