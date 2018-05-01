«تعليم شمال سيناء»: لا تغيير في موعد امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة

قالت المهندسة ليلى مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه سيتم اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للتيرم الثاني بالنسبة لصفوف النقل، تنفيذًا لقرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بالموافقة على إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2017/2018، واعتباره فصلًا منتهيًا بالنسبة لصفوف النقل بمحافظة شمال سيناء.

وأضافت «مرتجي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، اليوم الثلاثاء، أن طلاب الثانوية العامة ستُجري امتحاناتهم في 3 يونيو المقبل في المحافظة ولا تغيير في مواعيدها، موضحة أن طلاب صفوف النقل بشمال سيناء من المفترض أنهم كانوا يبدأون امتحاناتهم، لكنهم لم يدرسوا هذا الفصل شيئًا، حسب تعبيرها.

وأوضحت أن الطلاب الذين رسبوا في مواد بالفصل الدراسي الأول ستُجرى لهم امتحانات بالدور الثاني الذي من المقرر أن يكون في شهر يوليو المقبل، على حد قولها.

يُذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وافق على إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2017/2018، واعتباره فصل منتهي بالنسبة لصفوف النقل بمحافظة شمال سيناء.