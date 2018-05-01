قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين بالخارج، إن مؤتمر «الجذور»، الذي تستضيفه محافظة الإسكندرية، منذ أمس الاثنين، هو ظاهرة فريدة من نوعها.

وأضافت «مكرم»، في تصريحات لفضائية «أون لايف»، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية هي أول دولة في العالم تكرم الجاليات الأجنبية على أرضها وترسي مفهومًا جديدًا، مشيرة إلى حرصها على أن يكون من بين الحضور ممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة، ليشهدوا وجهًا جديدًا وإيجابيًا لملفات الهجرة.

ولفتت إلى تهنئة ممثلي منظمة الهجرة الدولية لها على نجاح المؤتمر، مضيفة أنهم وعدوا بنقل هذه الصورة إلى جنيف ووضعها على طاولة أعضاء المنظمة ليشاهدوا تعامل مصر مع ملف الهجرة بشكل مختلف.

وأوضحت أنها طرحت فكرة المؤتمر في بداية الأمر على نظيرها اليوناني، الذي وافق عليها وتم ضم قبرص للمبادرة والحصول على رعاية رئيس الجمهورية لعقد قمة ثلاثية بين رؤساء الدول الثلاث، مشيرة إلى وجود جهود كبيرة لإنجاح الفعالية التي تعد فريدة من نوعها.