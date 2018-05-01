الدي جي السويدي «افيتشي» استخدم قطع زجاج مكسورة للانتحار

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ذكر تقرير اليوم الثلاثاء، أن الدي جي السويدي الشهير افيتشي استخدم قطع زجاج مكسورة للانتحار.

وعثر على جثة افيتشي 28 عاما، في غرفته الفندقية في سلطمة عمان.

وأفاد موقع تي ام زد الإخباري المعني بأخبار المشاهير نقلا عن مصادر قريبة من الواقعة بأن افتيشي توفى بعدما فقد كمية كبيرة الدماء بعد أن قام بجرح نفسه بالزجاج المكسور. وقالت المصادر إن افيتشي قام بكسر زجاجة واستخدام الزجاج للانتحار.

ويذكر أن افيتشي كان يعاني من مشاكل بسبب إدمان تناول الكحوليات. وقد أعلن افيتشي عام 2016 عدم استمراره في أداء العروض الحية بسبب ظروفه الصحية.