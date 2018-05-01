سماع دوي إطلاق نار يثير الذعر في جنوب فرنسا

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أثار صوت إطلاق نار من مسدس في مدينة نيس بجنوب فرنسا، الذعر مساء أمس الإثنين؛ ما أدى لوقوع عدة إصابات.

وقال عمدة المدينة، كريستيان إيستروزي، على موقع «تويتر»، إن شخصا استخدم مسدسا، يُطلق طلقات فارغة، خلال مشاحنة مع مجموعة من الأشخاص في منطقة للمارة بالمدينة.

وأثار صوت إطلاق النار الذعر في الشارع؛ ما دفع المارة للجري، كما ضغط أصحاب المحال على أزرار الإنذار لديهم.

ويُذكر أن المدينة تعرضت لهجوم إرهابي في يوليو 2016، لقي خلاله 86 شخصا حتفهم إثر اصطدام شاحنة بالمارة.

وقد أصيب نحو 12 شخصا في واقعة أمس، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية، نقلا عن الشرطة.

وذكرت خدمات الطوارئ، أنها عالجت تسعة أشخاص، معظمهم أصيبوا بجروح بسبب الزجاج.

وأضافت الشرطة، أنه تم إلقاء القبض على المسؤولين عن الحادث.