عمال العالم يتظاهرون للمطالبة بتحسين أوضاعهم

ــ مسيرات فى فرنسا ضد سياسة ماكرون.. والمهاجرون ينضمون للمظاهرات احتجاجا على إجراءات ترامب.. وتركيا تعتقل 66 متظاهرا

انطلقت، اليوم، مسيرات فى عدد من دول العالم تنادى بتحسين وضع العمال وتنفيذ مطالبهم المشروعة فى دعم أوضاعهم المعيشية، بالتزامن مع حلول عيد العمال الموافق الأول من مايو من كل عام.

ففى ألمانيا، نظم المئات من اليساريين، وقفة احتجاجية حاملين لافتات للمطالبة بحقوق العمال، وقام أحد المتظاهرين بإشعال «شماريخ» خلال الوقفة، وشددت قوات الأمن إجراءاتها لمنع اندلاع اشتباكات مع المتظاهرين.

وشهدت برلين انتشار أكثر من 5 آلاف شرطى للحفاظ على الأمن والسلم خلال مظاهرات واحتفالات بمناسبة عيد العمال، اليوم، وفقا لوكالة «رويترز».

وفى فرنسا، تظاهر، اليوم، العشرات من العمال ضد سياسات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وذلك تلبية لدعوة النقابات العمالية. وحمل العمال لافتات مدونا عليها عبارات «ضد ماكرون وانقلابه الاجتماعى، دعنا نبنى عالما عادلا»، «ماكرون رئيس الأغنياء جدا»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتصاعد الجدل أخيرا فى فرنسا حول إصلاحات ماكرون الهادفة إلى «تحرير» سوق العمل، بعد أن قررت مجموعتان كبيرتان إلغاء وظائف عبر اللجوء إلى الاستقالات الطوعية الجماعية، وهى النقطة الأكثر إثارة للجدل فى قانون العمل الجديد.

وفى الولايات المتحدة، شارك مهاجرون فى مظاهرات ومسيرات يوم عيد العمال، احتجاجا على إجراءات إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التى استهدفت المهاجرين. وتحدث عمال أمريكيون عن مخاوف بشأن تغييرات طرأت عليهم خلال عهد ترامب، بما فى ذلك حظر السفر المفروض على القادمين من دول عدة.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الأمن التركية، اليوم، 66 شخصا حاولوا تنظيم فاعلية بمناسبة ذكرى عيد العمال فى ميدان تقسيم بمدينة إسطنبول، وذلك لاختراقهم قانون الطوارئ المفروض فى البلاد.

وكان الأمن التركى أغلق الطرق المؤدية إلى ميدان تقسيم فى مدينة إسطنبول ابتدء من الخامسة صباحا منعا لوقوع أى مظاهرات احتفالا بيوم العمال. ونشر قوات أعلى المبانى المحيطة بالميدان، وتم إغلاق الشوارع والأزقة باتجاه الميدان أمام حركة المرور.

فى غضون ذلك، شهدت روسيا، اليوم، احتفالات بعيد الربيع والعمال، فى كل أنحاء البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية، حيث شهدت موسكو مسيرات وفعاليات سياسية واجتماعية وثقافية متنوعة. كما شهدت الفلبين وكمبوديا مظاهرات لمئات العمال.