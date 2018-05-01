الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا مؤشرات على استمرار نشاط إيران النووي

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة لهيئة الأمم المتحدة اعتقادها بعدم وجود أية مؤشرات على استمرار نشاط إيران النووي.

وذكرت الوكالة في بيان نقلته شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية اليوم الثلاثاء، أنها متأكدة من أن إيران كان لديها برنامج للأسلحة النووية قبل عام 2003، إلا أن الوكالة لم تجد أية مؤشرات ذات مصداقية على استمرار هذا العمل بعد عام 2009.

يذكر أن هذا البيان يأتي بعد يوم واحد من ادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصوله على وثائق تفيد بأن إيران كذبت بشأن تفكيك برنامجها النووي، وأنها ما تزال مستمرة على تطوير برنامجها النووي سرا، داعيا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ضدها.