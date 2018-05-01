«مصر الخير» توفر 650 فرصة عمل في «صناعة النسيج» بالمنيا

أعلن جهاز تشغيل شباب الخريجين بمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، عن توافر 650 فرصة عمل من مؤسسة «مصر الخير» لشباب المحافظة للمؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل؛ للعمل بشركة «أرض الخير» لتنمية وتطوير صناعة النسيج بالمنطقة الصناعية.

جاء ذلك خلال اجتماع بمجلس إدارة الجهاز برئاسة عصام البديوي المحافظ، وبحضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام، وأحمد جبريل السكرتير العام المساعد.

وتتضمن الشروط المطلوبة «بنات - عاملات» من سن 18 إلى 30 سنة: (لا يشترط الخبرة من 18 إلى 25 سنة، وخبرة لمن تجاوز 25 سنة حتى 30 سنة)، وستجرى المقابلات الشخصية بمقر المؤسسة داخل الشركة بعنوان المنيا الجديدة - المنطقة الصناعية - القطاع الصناعي الثاني - قطاع المنسوجات - بلوك ج شركة أرض الخير لتنمية وتطوير صناعة النسيج.

وجه المحافظ، خلال الاجتماع بضرورة دراسة احتياجات سوق العمل الفعلي من توفير فرص عمل ودورات تدريبية واستمرار التواصل مع الشركات والمصانع داخل وخارج المحافظة للحصول على فرص عمل لائقة لشباب الخريجين.

وكلف إدارة الشئون القانونية بتشكيل لجنة تتكون من مدير المنطقة الصناعية بالمنيا، ومدير مركز المعلومات، وممثل من القوى العاملة، ومدير جهاز تشغيل شباب الخريجين، وذلك لحصر احتياجات المصانع بالمنطقة الصناعية وبكافة الجهات شهرياً من العمالة، وكذلك حصر احتياجاتها المستقبلية حتى يمكن التنسيق مع كافة الجهات التدريبية (القوى العاملة - الشباب والرياضة - مراكز التدريب على أعمال التشييد والبناء) وذلك في الاتجاه الذي تحتاجه تلك المصانع.

وأكد المحافظ، اهتمام الدولة بقطاع الشباب والخريجين، إذ يأتي في مقدمة الأولويات وعلى رأس أجندة العمل، مشيرًا إلى أن فرص التدريب التي يوفرها الجهاز تساعد في دمج الشباب بسوق العمل واكتساب مهارات وخبرات جديدة لفتح المجال أمام الشباب لأكثر من فرصة عمل.