ــ الرئيس الأمريكى يعرض منصب المستشار العلمى على بيل جيتس.. والأخير يرفض

ذكرت شبكة «إن.بى.سى نيوز» الأمريكية، نقلا عن مسئولين حاليين وسابقين فى البيت الأبيض، اليوم، أن جون كيلى، كبير موظفى البيت الأبيض، وصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مرارا بأنه «أحمق»، الأمر الذى سارع كيلى إلى نفيه، واصفا التقرير بأنه «هراء».

وأوضحت الشبكة الأمريكية فى تقرير لها أن كيلى «أضعف الروح المعنوية» بين الموظفين فى الأشهر الأخيرة بتصريحات أهانت ذكاء الرئيس وأنه صور نفسه بأنه «منقذ البلاد»، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

ونقلت الشبكة عن ثمانية مسئولين سابقين وحاليين فى البيت الأبيض أن كيلى صور نفسه لمساعدين آخرين بأنه «الحصن الوحيد ضد الكارثة» وأشار إلى ترامب على أنه «أحمق» فى مناسبات متعددة.

ونقلت القناة عن مصادرها، أن كيلى فى طريقه للإقالة أو الاستقالة فى موعد أقصاه نهاية يوليو المقبل، بعد عام واحد من تاريخ تعيينه فى يوليو 2017.

من جانبه، سارع كيلى إلى نفى صحة ذلك التقرير. وقال كيلى فى بيان اليوم: «أقضى وقتا أطول مع الرئيس أكثر من أى شخص آخر ولدينا علاقة صريحة وقوية بشكل لا يصدق»، مضيفا: «إنه (ترامب) وأننا نعلم أن هذه القصة محض هراء».

وتابع: «لدى التزام تجاه الرئيس وجدول أعماله وبلدنا. وهذه هى محاولة أخرى مثيرة للشفقة لتشويه سمعة المقربين من الرئيس وتشتيت الانتباه عن نجاحات الإدارة العديدة»، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وقبل شهور، أفادت تقارير إعلامية بأن وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون، وصفه لترامب بـ«الأحمق»، لكن تيلرسون نفى ذلك. وأقال ترامب تيلرسون من منصبه فى مارس الماضى، وعين مايك بومبيو بدلا منه.

من جهة أخرى، رفض بيل جيتس، مؤسس شركة «مايكروسوفت» العملاقة عرض الرئيس ترامب عليه، العمل مستشارا للبيت الأبيض فى مجال العلوم، وذلك خلال لقائه مع ترامب فى المكتب البيضاوى قبل نحو شهر، والذى استمر لمدة 40 دقيقة.

وقال جيتس فى مقابلة مع موقع ستتنيوز الأمريكى المتخصص فى الشئون الطبية، إن الحوار بينهما تطرق إلى خلو منصب المستشار العلمى للبيت الأبيض مع نهاية ولاية الرئيس السابق باراك أوباما، مضيفا أن ترامب سأله: «ألا ترغب أنت بشغل هذا المنصب؟»، ليجيب جيتس: «لن يكون ذلك أفضل استخدام لوقتى».

إلى ذلك، رفعت الممثلة الإباحية الأمريكية، ستورمى دانيلز، دعوى تشهير ضد ترامب بعد أن وصفها بأنها كاذبة، عقب تصريحها عن تلقيها تهديدات من شخص لتلتزم الصمت بشأن علاقة جنسية مزعومة جمعتها بترامب.

وأفادت الدعوى التى رفعها المحامى مايكل أفيناتى بأن بيان ترامب «الكاذب والمزعج» تسبب فى تعرض دانيلز لأضرار اقتصادية وأضر سمعتها. وتُصعد هذه الدعوى الجديدة المعركة القانونية بين دانيلز وترامب.