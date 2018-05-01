قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن محافظات جنوب البلاد شهدت عاصفة ترابية، أمس الاثنين، بدأت بالوادي الجديد ثم الفرافرة والواحات، قبل أن تمتد إلى الأقصر وأسوان وسوهاج والمنيا وقنا والبحر الأحمر.

وأضاف «عبد العال»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن الاستعداد الجيد للعاصفة أدى إلى عدم الشعور بوجود مشكلة رغم إغلاق طرق عدة في الجنوب، موضحًا أن بيان هيئة الأرصاد ذكر أن العاصفة ستضرب محافظات الجنوب وسلاسل جبال البحر الأحمر، ولم تذكر أن القاهرة والإسكندرية سيتعرضان للمنخفض الجوي والعاصفة، ولكنهما سيتعرضان لنشاط الرياح المثير للرمال والأتربة.

وأوضح أن مساء اليوم سيشهد أمطارًا خفيفة ومتقطعة على القاهرة وبعض مناطق الوجه البحري، مشيرًا إلى تساقط الأمطار على محافظات الجنوب والبحر الأحمر وسيناء.

وتابع: «الأمطار على الوجه البحري والقاهرة ستكون خفيفة جدًا ولا تذكر»، مضيفًا أن درجات الحرارة ستظل على حالها المرتفع حتى يوم الجمعة المقبل، حيث ستصل على القاهرة إلى 40 درجة، وعلى أسوان 43 درجة، على أن تبدأ في الانكسار تدريجيًا بداية من السبت المقبل.