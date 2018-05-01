تقارير: «الموساد» نفذ عملية فى إيران للحصول على وثائق «النووى»

ــ مسئول إسرائيلى: أنجزنا المهمة فى يناير الماضى بعد رصد مكان الملفات على مدى عامين

قال مسئول إسرائيلى، إن جهاز الأمن الخارجى «الموساد»، نفذ عملية سرية فى إيران، حصل خلالها على الوثائق التى عرضها رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، مساء أمس، بشأن الملف النووى الإيرانى.

ووفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية، من بينها صحيفة «هآرتس»، وكذلك صحفية «نيويورك تايمز» الأمريكية، اليوم، عن المسئول الإسرائيلى، دون الكشف عن هويته، فإن «الموساد، نفذ عملية سرية فى يناير 2018، استغرقت ليلة واحدة، وصادر خلالها نصف طن من الوثائق حول البرنامج النووى السرى لإيران».

وأضاف أن «عملية رصد مكان الوثائق بدأت فى فبراير 2016، حيث تم حفظ المعلومات السرية عن البرنامج النووى فى ذلك المكان، وخضع للمراقبة إلى حين تنفيذ العملية».

وأفاد المصدر أن «تقديم الوثائق للجمهور الإسرائيلى والعالم تم متأخرا بسبب تحليل المواد وترجمتها». ولم يصدر أى تعليق من السلطات الإيرانية حول مزاعم تلك العملية.

ومساء أمس، قال نتنياهو إن إسرائيل لديها «أدلة على أن إيران تعمل على برنامج سرى للاستحواذ على سلاح نووى»، مشيرا إلى أن تل أبيب زودت واشنطن بالمعطيات اللازمة.

وأضاف أن إسرائيل «حصلت على 55 ألف صفحة من المعلومات المخابراتية، ومحفوظة كملفات فى 183 قرصا مدمجا، بشأن الملف النووى الإيرانى»، معتبرا أن تلك المعلومات «ستجرم إيران بشأن ملفها النووى».

وفى 2015، وقعت إيران اتفاقا منتصف 2015، حول برنامجها النووى، مع الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا) بالإضافة إلى ألمانيا، وهو ما عارضته تل أبيب بشدة.

وينص الاتفاق النووى على التزام حكومة طهران بالتخلى لمدة لا تقل عن عشر سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووى وتقييده بشكل كبير بهدف منع إيران من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، وذلك مقابل رفع العقوبات عنها.