تقارير: غياب صلاح عن التهديف في مباراة منح الفرصة لتألق هؤلاء

رصد موقع "أول أفريكا" المعني بالكرة الأفريقية غياب "نادر" لمحمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي وهداف البريمييرليج عن التهديف في مباراة فريقه أمام ستوك سيتي بالجولة الـ 36 من المسابقة.

ولم يسجل صلاح في تعادل سلبي لفريقه مع ستوك، وهو ما اعتبره الموقع الأفريقي أنه منح فرصة لبعض اللاعبين الأفارقة من أجل الظهور والتألق في تلك الجولة من الدوريات الأوروبية.

الموقع تحدث عن بعض اللاعبين الذين صنعوا الفارق مع أنديتهم من بينهم ويلفريد زاها اللاعب الإيفواري ذو الأصول الإنجليزية، الذي سجل في في فوز كبير على ليستر سيتي 5-0 بالدوري الإنجليزي.

السنغالي إدريسا جاي لاعب إيفرتون ايضا، سجل في فوز فريقه 2-0 على هدرسفيلد تاون بالبريمييرليج أيضا، ورصد الموقع أيضا تألق النيجيري سيمي في فوز كروتوني على ساسولو "4-1" ما منح فريقه 3 نقاط مهمة أبعدته مؤقتا عن صراع الهبوط، وسجل اللاعب هدفين.

الجامبي موسى بارو أيضا مع أتلانتا سجل في فوز فريقه 3-1 على جنوى بالدوري الإيطالي.

يذكر أن صلاح يحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفا بفارق 4 أهداف عن هاري كين مهاجم توتنهام.