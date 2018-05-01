ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات شهر أبريل الماضي، حيث صعد المؤشر الرئيسى EGX 30 بنحو 4.84%، ليغلق عند 18296 نقطة، وفقا لما أوضحه التقرير الشهري الصادر عن البورصة، مساء أمس.

وبحسب التقرير، ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx 70 بنحو 0.71%، ليصل إلى 877 نقطة، كما زاد المؤشر الاوسع نطاقا egx 100، بنسبة 3.06%، ليغلق عند 2307 نقطة.

وهبطت قيمة التداول خلال الشهر الماضي، بنحو 13.89%، لتصل إلى 40.9 مليار جنيه، مقابل 47.5 مليار جنيه خلال مارس السابق له، في حين هبط عدد العمليات المنفذة في أبريل الماضي، بنحو 9.17%، ليصل إلى 683 ألف عملية، مقابل 752 ألف عملية في مارس.

وبحسب التقرير، فإن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في السوق داخل المقصورة ارتفع بنهاية أبريل الماضي، بنحو 3.3%، ليصل إلى 1.006 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 974.17 مليار جنيه خلال نهاية مارس الماضي.

واستحوذت تعاملات المصريين على 64.04%، من إجمالي تعاملات السوق، في حين استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 23.45%، والعرب على 12.51%، وقد سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 11.412مليار جنيه خلال أبريل الماضي، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 595.49 مليون جنيه.

وسيطرت المؤسسات على نحو 43.42% من التعاملات في السوق المصرية خلال الشهر الماضي، مسجلة صافي شراء بقيمة 263.52 مليون جنيه بنهاية تعاملات أبريل الحالي.

وتبعا للتقرير، فإن قطاع السلع والخدمات الصناعية والسيارات قد سجل نموا خلال الشهر الماضي، بلغ 14.72%، كما حقق قطاع الموارد الرئيسية صعودا بنحو 11.58%، والأغذية والمشروبات 7.76%، والعقارات 5.86%، في حين سجل قطاع الاتصالات هبوطا بلغ 8.61%.

وعلى مستوى شركات الوساطة، استحوذ التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية على أعلى قيمة تنفيذ داخل المقصورة خلال الشهر الماضي، وجاءت هيرميس للوساطة في الأوراق المالية في المرتبة الثانية، في حين احتلت «سيجما» لتداول الأوراق المالية وإمساك السجلات المركز الأول من حيث قيمة التداول في سوق خارج المقصورة، تلتها نعيم للوساطة في الأوراق المالية.