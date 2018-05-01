وزير التعليم يوافق علي تعديل اللائحة التنفيذية لقانون نقابة المهن التعليمية

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أصدر وزير التربية والتعليم طارق شوقي القرار رقم ( ٣١ ) بتاريخ ٣٠ أبريل ٢٠١٨، بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون نقابة المهن التعليمية، والصادر برقم (٧٩) لسنة ١٩٦٩، وذلك استجابة لطلبات النقابة العامة برئاسة خلف الزناتي النقيب العام للنقابة ونقيب المعلمين العرب.

واشتمل القرار على تعديل (١٤) مادة باللائحة تهدف إلى تنظيم العمل الداخلي، وتمنح النقابة القدرة على زيادة أنشطتها الخدمية.

وهذا القرار يأتي ضمن العديد من القرارات السابق إصدارها خلال الفترة الماضية؛ لتحسين أوضاع السادة المعلمين، وستشهد الفترة القادمة العديد من القرارات الهامة التى تهم شأن المعلمين، ويأتى على رأسها قانون جديد للتعليم وقانون جديد لنقابة المهن التعليمية والذى يبلور الجهد المميز بين الوزارة والنقابة العامة التى تمثل أكثر من 1.3 مليون معلم مصري.