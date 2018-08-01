مفاوضات مع روبرت دي نيرو ومارك مارون للمشاركة في «الجوكر»

دخل الممثل الكوميدي الأمريكي "مارك مارون" في مفاوضات للانضمام إلى الفيلم الأمريكي "الجوكر"، وهي الشخصية التي يجسدها الممثل الأمريكي "خواكين فينكيس"

تأت هذه المفاوضات بعد أيام من عرض دور أحد مقدمى البرامج الحوارية، على الممثل الأمريكي روبرت دي نيرو، حيث من المتوقع أن يقوم "مارون" بدور عميل في قوات الشرطة، ويظهر خلال الفيلم في البرنامج الذي يقوم روبرت دي نيرو بتقديمه، مما يتسبب في اعتقال بطل الفيلم، ويؤدي في النهاية إلى فقدان عقله وتحوله إلى "الجوكر".

وكشفت تقارير صحفية، أن هناك مفاوضات مع النجمة الالمانية الأمريكية "زازي بيتز" والنجمه الأمريكية فرانسيس كونوراي".

"الجوكر" من انتاج شركة Warner Bros، ويخرجه تود فيليبس، الذي يشارك أيضا فى كتابة السيناريو مع سكوت سيلفر، ومن المتوقع صدوره في اكتوبر 2019.