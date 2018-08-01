«كاربون القابضة» تبدأ تدشين مجمع التحرير للبتروكيماويات فى الربع الأول من 2019

تعتزم مجموعة كاربون القابضة بدء عمليات الإنشاء الخاصة بمجمع التحرير للبتروكيماويات، خلال الربع الأول من العام القادم، وفقا لأسامة كمال وزير البترول الأسبق، العضو المنتدب للتخطيط الاستراتيجى بمجموعة كاربون.

ومن المتوقع أن تصل قيمة المشروع عند التشغيل إلى نحو 14 مليار دولار سنويا، وصادراته إلى 8 مليارات دولار سنويا.

وبحسب كمال، فإن الشركات الهندسية العاملة على المشروع، بدأت إعداد التصميمات الخاصة بالمشروع، «على أن تبدأ العمليات الإنشائية خلال الربع الأول من 2019».

وكانت شركة كاربون القابضة قد وقعت خلال نهاية يونيو الماضى، مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للقناة، وباسل الباز رئيس مجلس إدارة شركة كاربون القابضة، عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط، بتكلفة استثمارية تبلغ 10,9 مليار دولار.

ويتكون المشروع من وحدة عملاقة لتكسير النافتا بطاقة 4 ملايين طن سنويا، و3 خطوط لإنتاج البولى إيثيلين بدرجات مختلفة، وخط لإنتاج البيوتادين والبنزين، بالإضافة إلى خطين لإنتاج البولى بروبيلين داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، على مساحة 5 ملايين متر مربع.

وأوضح كمال أن التكلفة الاستثمارية لمشروع التحرير تصل إلى 10.9 مليار دولار، يتم تمويل جزء منها بحوالى 5.5 مليار دولار عن طريق بنك الصادرات والواردات الأمريكى، ومؤسسة تمويل الصادرات البريطانية، ومؤسسة الاستثمارات الخاصة عبر البحار، وبنك تنمية الصادرات الألمانى، وبنك تنمية الصادرات الكندى.

وبدأت مفاوضات دخول الحكومة المصرية ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للبترول، فى هيكل المساهمة بنسبة 24% بمبلغ 1.1 مليار دولار تقريبا، حيث يتم توفير التمويل اللازم لمبلغ المساهمة عن طريق إبرام عقود طويلة الأجل مع الهيئة لشراء خام النافتا.

ووقعت كاربون نحو 71 عقدا واتفاقا، تتضمن عقود الأراضى واستشاريى المشروع وعقود موردى المواد الخام وشراء المنتجات وعقود أصحاب الرخص، تحت مظلة المستشارين الماليين والقانونيين لبنك تنمية الصادرات الأمريكى.