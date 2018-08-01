«هيثم دبور» يفوز بجائزة أفضل سيناريو عن «فوتوكوبي» في مهرجان وهران

فاز السيناريست هيثم دبور بجائزة أفضل سيناريو في فئة الأفلام الروائية الطويلة، عن فيلم «فوتوكوبي» في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي.

وكان «فوتوكوبي» حصل على جائزة أفضل فيلم في مهرجانات الجونة وطرابلس وجمعية الفيلم والمركز الكاثوليكي، بالإضافة إلى جائزة أفضل مخرج وأفضل ممثلة من جمعية الفيلم.

وتدور أحداث الفيلم حول محمود، فى أواخر الخمسينيات من عمره، صاحب مكتبة لتصوير المستندات فى حى العباسية، يرى محمود أن مهنته والعالم الذى يعيش فيه يتلاشى تدريجيا حتى إنه لا يستطيع التكيف مع التغييرات من حوله أو جيرانه، وفى أحد الأيام يجد موضوعا عن الديناصورات ليبدأ رحلة من الشغف والبحث عن أسباب انقراضها ليدفعه هوسه بالديناصورات لإعادة اكتشاف المعنى الحقيقى للحياة والحب والصداقة والأبوة.

«فوتوكوبي» من بطولة محمود حميدة، وشيرين رضا، وعلي الطيب، وفرح يوسف، وأحمد داش، وبيومي فؤاد، ومن إنتاج شركة "رد ستار"، من تأليف هيثم دبور وإخراج تامر عشري.