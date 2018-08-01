«تكتم شديد» على إجراءات التفتيش بمينائي «الدخيلة والإسكندرية»

وسط حالة من التكتم الشديد على إجراءات التفتيش، واصلت اللجنة الرباعية المشكلة من: (رئاسة الجمهورية، والمخابرات، وهيئة الرقابة الإدارية، والأمن القومي) أعمالها، لليوم الثاني على التوالي، بالتفتيش على مثلث العمل داخل ميناء الدخيلة، والذي يُعد إدارة مركزية تتبع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

وذكر مصدر بهيئة ميناء الإسكندرية، لـ«الشروق»، أن اللجنة رصدت وجود بعض الدرجات الوظيفية على قوة ميناء الدخيلة، في حين أن المعينين عليها يتخذون من ميناء الإسكندرية مقرًا لهم، مما يؤثر على عملية مراقبة ومتابعة سير العمل.

وينصب تركيز اللجنة بالتفتيش ورصد حالة العمل وفحص ملفات الخاصة بـ«مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لميناء الإسكندرية»، والمترجمين عمليًا في 8 إدارات مركزية هي «الشئون الإدارية، والشئون الهندسية، والخدمات الفنية والبحرية، والشئون المالية والتجارية، والحركة، والمناطق، والحاويات، والإدارة المركزية لميناء الدخيلة».

وكانت نقطة انطلاق أعمال اللجنة جاءت من ميناء الدخيلة، ومستمرة حتى اليوم الأربعاء؛ بهدف مراجعة «إجراءات التأمين، وسلامة أجهزة الكشف، والإجراءات الجمركية، ونوعية التسهيلات التي تقدم للعملاء، وانتظام القيد، وحسن سير العمل من تطبيق للوائح ‏والمنشورات الدورية، والكشف عن الحاويات، ومدى الالتزام بتحصيل مستحقات الدولة» دون أن يتم الإعلان رسميًا عن نتائج التفتيش.

وكان المصدر كشف عن أن زيارة اللجنة «التي تنتهي أعمالها غدًا الخميس» تنفيذاً لتوصيات اللجنة الأمنية العليا برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف المرور والتفتيش على الموانئ، والمنافذ ومراجعة سير وانتظام العمل؛ للحد من حالات التهرب الجمركي» لم تكن الأولى للتفتيش على مينائي الإسكندرية والدخيلة.

يذكر أن ميناء الإسكندرية يعمل به 159 شركة ما بين متوسطة «خاصة» مملوكة لأفراد، وبين كبرى«حكومية: شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، والمستودعات، وترسانة الإسكندرية، والإسكندرية لبناء وإصلاح السفن، وشركة الصوامع» وجميعها سيخضع لعملية التفتيش.

يشار إلى أن منظومة العمل داخل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتي تُعد هيئة اقتصادية مستقلة، تدور في فلك مثلت «الجمارك: كممثل للجهات التنفيذية، والرقابة على الصادرات والواردات كممثل للجهات الرقابية، وهيئة الميناء والتي تعد ممثلا لرئاسة جمهورية الميناء».