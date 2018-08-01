نفوق 11 نمرا نادرا في نيبال خلال عامين

ذكر مسؤولون اليوم الأربعاء، أن 11 من النمور الملكية البنغالية النادرة نفقت في نيبال، خلال العامين الماضيين، مما يقوض جهود البلاد لحماية الأنواع المهددة بالانقراض.

وكان أحدث نمر، قد نفق أمس الثلاثاء؛ إثر إصابته خلال اشتباك مع نمر آخر، في متنزه «شيتوان» الوطني، على بعد 120 كيلومترا، جنوب غرب كاتماندو، طبقا لما ذكره المتحدث باسم المتنزه، «نوريندرا آريال».

وقال «آريال» لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، إنه كان قد تم إنقاذ النمر، بعد أن تعرض لإصابات في الاشتباك، قبل شهرين،

وسعى فريق من الأطباء البيطريين لعلاجه بسبب إصاباته، لكننا وجدناه نافقا أمس الثلاثاء.

وحسب التعداد، الذي تم إجراؤه للنمور في نيبال في عام 2013، يبلغ عددهم في البرية 198 نمرًا، مقابل 121 في عام 2010.

وكانت نيبال، قد انتهت من تعداد النمور المهددة بالخطر أوائل هذا العام، لكن لم يتم صدور النتائج.