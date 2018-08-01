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السفارة الأمريكية توجه رسالة لـ صلاح بعد تحقيق حلم الطفل السوري

إبراهيم سعيد
نشر فى : الأربعاء 1 أغسطس 2018 - 4:19 م | آخر تحديث : الأربعاء 1 أغسطس 2018 - 4:29 م

وجهت السفارة الأمريكية  في القاهرة، رسالة شكر إلي محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وهداف نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد تحقيقه أمنية الطفل السوري عمار حلبي بمقابلته والظهور معه في صورة واحدة.

ونشرت السفارة تغريدة على حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلة: "شكرا لمحمد صلاح ومؤسسة MakeAWish الأمريكية على تحقيق أمنية الطفل السوري عمار حلبي، الذي زار هو وعائلته معسكر تدريب ليفربول في الولايات المتحدة، إنهم أبطال حقيقيون".

يذكر ان الطفل عمار يبلغ من العمر 16 عاما، ويعاني من ضمور العضلات، وكان حلمه هو أن يلتقي مع بطله محمد صلاح، وبمساعدة مؤسسة خيرية تُدعى Make-A-Wish، حصل على الفرصة، أثناء استعدادات ليفربول للموسم الكروي الجديد 2018/19.


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