المكسيك: حادث تحطم طائرة الركاب لم يسفر عن سقوط قتلى

قال حاكم ولاية دورانجو المكسيكية، خوسيه إيزبورو، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، عبر حسابه على "تويتر" إن حادث تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة "إيرمكسيكو" في شمالي البلاد، لم يسفر عن سقوط قتلى.



وأضاف: "تأكد لدينا أنه لا يوجد قتلى في حادث الرحلة إيه إم 2431".



ولم ترد معلومات رسمية عن عدد المصابين رغم أن محطة "ميلنيو" أعلنت أن الرقم الإجمالي لهم يبلغ 80 شخصا.



وقال إيزبورو إن الحادث وقع في مطار جوادالوبي فيكتوريا في مدينة دورانجو.



وكانت الطائرة تقل 97 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم، وفقا لوزارة النقل.



وذكر إيزبورو لشركة تليفيزا الإعلامية أن الطائرة كانت في طريقها من دورانجو إلى مكسيكو سيتي.



وقال: "كانت السماء تمطر، وكانت هناك عاصفة، وأعتقد أنهم حاولوا إلغاء الإقلاع، لكنهم لم يكن بوسعهم ذلك".



وسقطت الطائرة بالقرب من نهاية المدرج، اشتعلت فيها النيران وتضررت "بشكل خطير".



وقال إيزبورو إن بعض الركاب أبلغوا عن "حركة غريبة" عندما أقلعت الطائرة.



وأضاف أن الحريق تم السيطرة عليه.



وأظهرت لقطات تلفزيونية عمودا من الدخان الأسود يرتفع من موقع الحادث الذي طوقته الشرطة.