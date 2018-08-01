حريق هائل في مصنع كرتون بدمياط الجديدة

شب حريق هائل بمصنع كرتون في المنطقة الصناعية الثانية بدمياط الجديدة، فجر اليوم الأربعاء، مما أسفر عن احتراق جزء كبير من المصنع، وانتقل مدير أمن دمياط إلى موقع الحريق، وتم الدفع بـ7سيارات إطفاء و3سيارات إسعاف.



كانت قوات الأمن بدمياط قد تلقت إخطارًا، باندلاع حريق داخل إحدى المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، كان يستغل كمخزن للورق، وعلى الفور تحركت قوات الأمن برفقة رجال الإسعاف وسيارات الحماية المدنية، نحو موقع الحادث، حيث تم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وإلى الآن لم يتم تسجيل أية إصابات في الحادث.



وقامت القوات بإخلاء المناطق المحيطة بالمصنع، وفصل المرافق العامة عن المنطقة، إضافة إلى تحرير المحضر اللازم للواقعة، وإخطار النيابة العامة تمهيدا لإجراء المعاينة الأولية ومعرفة أسباب الحريق، وتم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة بالكامل لحين السيطرة على الحريق ومنع من امتداد النيران إلى المصانع المجاورة.