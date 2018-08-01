«تعليم جنوب سيناء» تفتتح المعرض الفني للموهوبين

افتتح، اليوم الأربعاء، محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، المعرض الفني لبانوراما «العملية الشاملة»، بمدرسة «الشهيد محمود ناجي العواد الثانوية العسكرية» بمدينة الطور، بحضور كلا من: سمير عبدالقادر عبدالمجيد، وناصر أحمد سالم من مكتب مستشار التربية الفنية بوزارة التربية والتعليم، ومصطفى الزغبي وكيل مديرية التعليم بالمحافظة، وعلي حسن مدير عام إدارة طور سيناء التعليمية.

وأكد وكيل الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أن الدولة عازمة على وضع التعليم المصري على مصياف تعليم الدول المتقدمة من خلال إحداث تغيرات تواكب التكنولوجيا الحديثة، موضحا أن التابلت التعليمي ليس هو التطوير فقط ولكنه جزء من منظومة التطوير.

وأضاف «عقل»، أن طلاب محافظة جنوب سيناء أصبحوا على قدر المسئولية العلمية، حيث يوجد لدينا العديد من الطلاب المبدعين في كافة المجالات، بالإضافة إلى تفوقهم العلمي.

وقال هشام جمال موجه عام التربية الفنية بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن هذه البانوراما الفنية نتاج النشاط الصيفي لمركز تنمية الموهوبين، الذي تم إقامته خلال الفترة من منتصف شهر يوليو الماضي، ومن المقرر أن يستمر إلى منتصف شهر أغسطس الجاري؛ بهدف تصفية المدرسة الفائزة على مستوى المحافظة وتصعيدها على مستوى الجمهورية.

وأضاف «عقل»، أن 5 مدارس شاركت هذا العام في مركز الموهوبين، وهم: (مدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية، والزهور الثانوية، ومدرسة رفاعة الطهطاوي الإعدادية، ومدرسة المجمع التعليمي، ومدرسة طه حسين)، معلنا فوز مدرسة «الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية» بالمركز الأول، حيث قام الطلاب برسم لوحة فنية عبارة عن «ملحمة العملية الشاملة» في سيناء بطول 14 مترا، وعرض 70 سم، واستغرق عملها 3 أيام فقط.

وأوضح «عقل» أن الطلاب استخدموا خامات البيئة غير المكلفة لإنتاج هذه اللوحات الفنية، ومن المقرر تصعيد المدرسة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن محافظة جنوب سيناء حصلت على المركز الخامس على مستوى الجمهورية بنفس المسابقة العام الماضي.