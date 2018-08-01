بيرنلي يناشد الاتحاد الأوروبي لإنقاذه قبل مواجهة الحسم في اليوروباليج

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تقدم نادي بيرنلي الإنجليزي بطلب لمسؤولي الاتحاد الأوروبي، يتضمن السماح لهم بتسجيل الحارس الرابع للفريق كإجراء استثنائي قبل مباراة العودة أمام الفريق الاسكتلندي أبردين، ضمن مباريات التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي الموسم الجديد

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وتعرض النادي الانجليزي لضربة قاسية قبل مباراة العودة أمام فريق ابردين بعد اصابة حارسه الأول نيك بوبي، في مباراة الذهاب أمام أبردين بخلع في الكتف، وهو ما أدخل الفريق في أزمة كبري بسبب استمرار إصابة حارسه الثاني توم هيتون من الموسم الماضي في الركبة.

ووفقا للوائح الاتحاد الأوروبي فإنه يجب أن يلعب الفريق مباراة العودة، بنفس القائمة التي لعب بها مباراة الذهاب، لذا فقد تقدم الفريق الإنجليزي بطلب للاتحاد الأوروبي للسماح لهم بتسجيل حارس مرمي أخر قبل مباراة العودة.

وشارك الحارس الدنماركي ليند جارد، كبديل في لقاء الذهاب في اسكتلندا ومن المتوقع أن يبدأ كأساسي غدا الخميس.

ولعب فريق برنيلي بقيادة مدربة شون دايك، مباراة الذهاب يوم الخميس الماضي، وتعادل من خلالها بنتيجة 1-1.