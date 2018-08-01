البرلمان الإيراني يستدعي «روحاني» للرد على تساؤلات النواب حول الأوضاع الاقتصادية

أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني «البرلمان» علي لاريجاني، أن المجلس طلب من رئيس الجمهورية حسن روحاني المثول أمامه في غضون شهر للرد على تساؤلات النواب حول الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وقال «لاريجاني» في اجتماع المجلس صباح اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية، إن عددا من النواب طلبوا طرح تساؤلات على رئيس الجمهورية، حيث تمت إحالة هذا الطلب إلى اللجنة الاقتصادية، التي قامت بدراسة الموضوع بحضور مندوبي رئيس الجمهورية.

وأضاف، أنه وبعد النقاشات التي أجريت أصر 80 من النواب على طلبهم بطرح تساؤلاتهم وهو ما يعادل أكثر من ربع عدد نواب المجلس.

وأوضح «لاريجاني»، أن التساؤلات تتركز حول 5 محاور وهي «عدم نجاح الحكومة في السيطرة على تهريب السلع والعملة الصعبة» و«استمرار الحظر المصرفي» و«عدم قيام الحكومة بإجراءات مناسبة لخفض البطالة» و«الركود الاقتصادي الشديد خلال الأعوام الأخيرة» و«الزيادة المتسارعة لأسعار العملات الأجنبية والانخفاض الشديد لسعر العملة الوطنية».

وقال «لاريجاني»، إنه وفقا للمادة 213 من النظام الداخلي لمجلس الشورى الإسلامي يتوجب على رئيس الجمهورية الحضور أمامه في غضون شهر للرد على التساؤلات المطروحة.