 نادي مكارم المهدية يرد على انتقال لاعبه للأهلي

نشر فريق مكارم المهدية التونسي لكرة اليد بيانا عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» للرد على انتقال لاعبه يوسف معرف للنادي الأهلي.

وجاء نص البيان كالأتي:

إذن يتأكد نهائيا تحول لاعب المكارم يوسف معرف إلى الأهلي المصري و بالتالي إختيار لا يحفظ به حقوق الجمعية من منحة التكوين أو من قيمة التعاقد نظرا لعدم إمضائه لعقد يحمي به حقوق الطرفين، رغم أنه تم تمكينه من عرض يعتبر قياسي في تاريخ النادي كما تم جلب له عرض محترم و محترم جدا من الترجي الرياضي التونسي بقيمة المبلغ الذي طلبه و يمكن أيضا المكارم من عائداتها....

كنا نفضل أن يخرج يوسف معرف من الباب الكبير من الجمعية و رأسه مرفوع لا بهذه الطريقة المخزية التي لن يمسحها التاريخ، طريقة جعلته يهرب من جمعية كونته و أطرته و علمته أبجديات اللعبة و طورت في مستواه حتى تمكن من الإلتحاق بالمنتخب و في الآخر لم يعطي للمكارم إلا نصف موسم، نصف موسم جعلته يخذل جمعيته و جماهيرها في وقت كان فيه بإمكانه أن يرد الجميل ، لكن الجحود و نكران الجميل هي كانت الإجابة، كنا نفضل أن يغادر المكارم على طريقة الكبار الذين نقشوا أساميهم من ذهب في تاريخ كرة اليد التونسية و نفعوا فريقهم ماديا و رياضيا على غرار وسام بوسنينة أحسن يساريي تونس رفقة صبحي صيود ، عدنان بلحارث و القائمة تطول من اللاعبين الذين لم يخونوا الجمعية بل كانوا أوفياء حتى عند إحترافهم لم يتنكروا لها، عكس ما نشهده اليوم، وضرب بالقيم و الأخلاق عرض الحائط.....كنا نود أن يذكرك التاريخ يوما بأنك كنت لاعبا كبيرا في مكارم المهدية لكنك لم تعطيها شيئا يذكر! ، كنا نود أن تخرج تحت إحترام جماهير العريضة، لا بهذه الطريقة هاربا من مدينتك في جنح الظلام ، .كنا نود أن نراك على خطى والدك إبن المكارم السيد محمود معرف الذي شرف جمعيته و مدينته في رياضة رفع الأثقال و كان بطلها في أكثر من مرة عندما كان للمكارم فرع في هذه اللعبة ، طريقة تجعلك غير قادر على رفع رأسك مجددا أمام أبناء جمعيتك.... على كل تبقى المكارم ولادة و مثلما أنجبت معرف ستنجب ألف معرف آخر و لا تقف مكارم المهدية على لاعب كما أثبت التاريخ ذلك .....و إن لزم الأمر ستقوم بالإنتدابات القيمة ماديا.... المكارم دائما برجالها و أبنائها.

واقترب الأهلي من إعلان تعاقده مع يوسف معرف نجم منتخب تونس صاحب الـ22 عاما لمدة موسمين حيث يقوم الفريق بعقد عدة صفقات استعدادا للموسم الجديد.