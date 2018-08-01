مرشح «ترامب» للمحكمة العليا: تكليف «مولر» بالتحقيق في قضية التدخل الروسي «ملائم»

عبّر القاضي المحافظ بريت كافانو، مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعضوية المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن رأيه بشأن المحقق الخاص روبرت مولر، المكلف بالتحقيق في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، واصفا إسناد تلك المهمة إلى "مولر" بأنه أمر "ملائم".

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" القول إن "كافانو" أكد خلال تواجده في جلسات خاصة مع أعضاء مجلس الشيوخ أنه يجب على الكونجرس أن يلعب الدور الرئيسي في مساءلة الرئيس أو عزله، وكذلك في سن قانون يضمن إمكانية توجيه تهم إلى الرئيس بعد تخليه عن منصبه، لكنه أكد أنه بينما لا يزال الرئيس في الحكم لا يمكن اتهامه.

وذكرت الشبكة، أن تصريحات "كافانو"، تقدم لمحة حول أسلوبه الحريص خلال إجابته على أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ والتي تبرز آرائه حول السلطة التنفيذية، في الفترة التي يتعرض فيها "ترامب" والمقربين منه إلى ضغط قانوني متزايد من قبل تحقيق "مولر".

وأكدت المصادر، أن المرشح حريص للغاية لعدم تقديم معلومات حول رؤيته لدستورية تحقيق "مولر"، بالنظر إلى أنه من الممكن أن يصدر أحكاما في قضايا مستقبلية تتعلق بالتحقيق في حال وافق المجلس على تعيينه في المنصب، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول تلك الرؤى.

ولم يتضح أيضا إذا كان "كافانو" يؤمن بدستورية اللوائح الخاصة بحماية مولر من إقالته دون سبب وجيه، خاصة أنه في حال تم تعيينه سيكون لآرائه عواقب كبيرة على فكرة إصدار مذكرة استدعاء للرئيس للإدلاء بشهادته، في ظل إصرار الفريق القانوني لـ"ترامب" على محاربة أي استدعاء يصدره "مولر".

يُذكر أن "ترامب" أعلن تعيين "كافانو" عضوا في المحكمة العليا، في خطوة من شأنها أن تكرس هيمنة التيار المحافظ على أعلى هيئة قضائية في البلاد تفصل خصوصا في المسائل الأساسية التي ينقسم حولها المجتمع الأمريكي.